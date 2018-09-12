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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi İzle

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi İzle

Zanlının görüntüsü

Akalan Bombalı Saldırı Hanlı İstihbarat Saldırı 

-Reyhanlı saldırısının arşiv görüntüleri
-fotoğraflar

( ANKARA -TOPLU)- Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik Lazkiye’de yakalanarak Türkiye’ye getirildi ANKARA

- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i, uzun süren takibin ardından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalayıp Türkiye'ye getirdi. MİT, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen ve 5’i çocuk 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik’i, Suriye'nin Lazkiye kentinde tespit etti. Uzun süren bir çalışma ile takibe alınan terörist Yusuf Nazik, Lazkiye şehir merkezinde düzenlenen operasyon sonucu paketlendi. Nazik, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de desteği ile güvenli yollardan Türkiye’ye getirildi ve sorguya alındı. Operasyonda yabancı herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadığı öğrenildi.
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