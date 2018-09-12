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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Reyhanlı saldırısında oğlunu kaybeden Medine Erdemci:'Devletimizden Allah razı olsun. İdamları verilir inşallah'

Reyhanlı saldırısında oğlunu kaybeden Medine Erdemci:'Devletimizden Allah razı olsun. İdamları verilir inşallah'

Röportaj

( HATAY ) Reyhanlı saldırısında oğlunu kaybeden Medine Erdemci:"Devletimizden Allah razı olsun. İdamları verilir inşallah" HATAY

Allah Hanlı Saldırı 


- MİT'in, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i, uzun süren takibin ardından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalayıp Türkiye'ye getirmesinin ardında saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları açıklamalarda bulundu.
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