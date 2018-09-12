Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Reyhanlı saldırısında kızını kaybeden Edibe Çalım:'Bugün çok mutluyuz'

Reyhanlı saldırısında kızını kaybeden Edibe Çalım:'Bugün çok mutluyuz'

Röportaj

( HATAY ) Reyhanlı saldırısında kızını kaybeden Edibe Çalım:"Bugün çok mutluyuz"-"Kanımız yerde kalmadı" HATAY

Hanlı Saldırı 


- MİT'in, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i, uzun süren takibin ardından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalayıp Türkiye'ye getirmesinin ardında saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları açıklamalarda bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
MİT, Reyhanlı Saldırısının Planlayıcısını Lazkiyeden Paketleyip GetirdiMİT, Reyhanlı Saldırısının Planlayıcısını Lazkiyeden Paketleyip Getirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı