'Reyhanlı Eğitim Köyü'nde yıl sonu etkinliği - HATAY
"Reyhanlı Eğitim Köyü"nde yıl sonu etkinliği - HATAY - Reyhanlı Eğitim Köyü'nden havadan detay - Etkinlikten detay - Çocukların gösterisinden detay - Yetim Vakfının Başkanı Mehmet Gülsatar'ın konuşması - Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun öğrencilere ödül vermesi - Etkinliğe katılanların toplu fotoğraf çektirmesi"Reyhanlı Eğitim Köyü"nde yıl sonu etkinliği - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde, savaş mağduru çocuklara yönelik oluşturulan merkezde eğitim öğretim döneminin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen programda çocuklar şiirler okuyup çeşitli gösteriler sunduHATAY (AA) - Hatay 'daki Reyhanlı Eğitim Köyü'nde eğitim öğretim döneminin sona ermesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Katar Yardım Kuruluşu (RAF) tarafından Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde 2017'de açılan eğitim köyünün konferans salonunda gerçekleştirilen program yıl boyunca yapılan faaliyetlerin yer aldığı görüntülerin gösterimiyle başladı. Savaş mağduru çocukların başta barınma ve eğitim olmak üzere sağlık, rehabilitasyon, gıda, kıyafet ihtiyaçlarının ev ortamında karşılandığı merkezin idari ve eğitim çalışmalarını yürüten Yetim Vakfının Başkanı Mehmet Gülsatar, yaptığı konuşmada, Suriye'deki savaşta 8 yılın geride kaldığını hatırlattı.Savaştan en çok çocuklar ve kadınların etkilendiğini, çalışmalarının bu dezavantajlı kesime yönelik olduğunu anlatan Gülsatar, gelecek eğitim öğretim döneminde mevcut okula ek olarak ek imam hatip lisesi ve anaokulunun da faaliyete gireceğini belirtti. Gülsatar, öğretmenlerin yıl boyunca çok emek sarf ettiğini belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu da merkezin Suriyeli çocuklar için çok güzel işlere imza attığını kaydetti. Konuşmaların ardından sahne alan çocuklar şiirler okuyup çeşitli gösteriler sundu. Resim, kompozisyon, hat sanatı ve tekstil yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Programa Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, senarist Abdülhamit Güler, merkezde eğitim gören çocukların aileleri ve hayırseverler katıldı.
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