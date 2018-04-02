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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Reyhanlı’daki kazada 5 kişi yaralandı Video

Reyhanlı’daki kazada 5 kişi yaralandı Video

OLAY YERİ

Trafik Kazası Hanlı Trol 

-KAZA YAPAN ARAÇLAR
-DETAYLAR
-POLİS JANDARMA ARAÇLARI
-ARAÇ DETAYLARI
-İTFAİYE
-HASTANE AMBULANS DETAY

( HATAY ) HATAY

- HATAY

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi’ne bağlı Beşaslan mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Antakya’dan Reyhanlı istikametine seyreden Mehmet Kılıçoğlu yönetimindeki 31 RBK 50 Plakalı araç ile Behçet Kaya yönetimindeki 31 RBB 87 Plakalı Pick-up Reyhanlı’ya bağlı Beşaslan mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kaza meydana geldi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Olay yerine İtfaiye ve 112 Acil Servis Ambulanslar sevk edildi. Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ve Polis olay yerinde bir süre trafiğe kapanan yolu kontrollü bir şekilde açtı Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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