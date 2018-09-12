Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik sağlık kontrolünden geçti Haberi

-Emniyette götürülme anı

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( ANKARA ) ANKARA



- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, Ankara’da hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra, parmak izi alınmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğe götürüldü. Nazik daha sonra ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülecek. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen ve 5’i çocuk 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra Ankara'ya getirildi.

Nazik, Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünden sonra parmak izi alınmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Yusuf Nazik daha sonra ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülecek.

