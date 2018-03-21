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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Reyhanlı'da 'Zeytin Dalı Karma Sergisi' açıldı

Reyhanlı'da 'Zeytin Dalı Karma Sergisi' açıldı

Sergi

Kutlay Ressam Hanlı 

-Eserlerden dataylar
-Vatandaşlar
-Açılış
-Mervan Altınorak röp
-Kızı Dilara Altınorak röp

( HATAY ) Reyhanlı'da "Zeytin Dalı Karma Sergisi" açıldı- Reyhanlı Belediye binası önündeki sergide mozaik taşlarından yapılan resimler, ahşaptan çam kozalağından yapılan çeşitli eserler yer aldı HATAY

- Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde mozaik, ahşap ve resim sanatçıları tarafından "Zeytin Dalı Karma Sergisi" açıldı. Reyhanlı Belediye binası önünde açılan sergide mozaik taşlarından yapılan resimler, ahşaptan çam kozalağından yapılan çeşitli eserler meraklılarının beğenisine sunuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan Zeytin Dalı Harekatı için Reyhanlılı sanatçıların hazırladıkları eserlerin sergilenmesi nedeniyle tören düzenlendi.
Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.
33 eserlik ünlü ressamların tablolarını bitirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirten mozaik sanatçısı Mervan Altınorak, “Hazırlamış olduğumuz eserleri Reyhanlı halkımıza sergileyelim istedik” dedi.
Kızı Dilara Altınorak ise, “Reyhanlı sanatçıları olarak Zeytin Dalı Operasyonunu destekliyoruz ve bu kapsamda yapılan resim ve mozaikleri sergiliyoruz” diye konuştu.
Kaymakamlık ve belediye işbirliği ile açılan sergide konuşan Kaymakam Fatih Çobanoğlu, sanatçıları kutlayarak, emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ise Zeytin Dalı Harekatı’nın Reyhanlı’dan başladığını söyleyerek, sergide görev alan sanatçıları emeklerinden dolayı kutladı. (ECV-
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