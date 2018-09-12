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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Reyhanlı'da yakınlarını kaybedenler mezara koştu- HATAY Haberi

Reyhanlı'da yakınlarını kaybedenler mezara koştu- HATAY Haberi

- Saldırılarda oğlu Halil Erdem'i kaybeden Medine ErdemYakınlarını kaybedenler mezara koştu - Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yakalanması sonrasında hayatını kaybedenlerin yakınları, mezara koştu - Saldırılarda oğlu Halil Erdem'i kaybeden Medine Erdem: - ''Saldırıda parmağı olanın yakalanması bizleri sevindirdi, haberi alır almaz evladımın yanına koştum''HATAY (AA) - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te hayatını kaybedenlerin yakınları, mezara koştu.Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirmesi sonrasında, patlamalarda hayatlarını kaybedenler soluğu yakınlarının mezarı başında aldı.Yakınlarını kaybedenlerin, mezar ziyaretinde duygu dolu anların yaşandığı görüldü.
Saldırılarda oğlu Halil Erdem'i kaybeden Medine Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acılarının hiçbir zaman dinmeyeceğini söyledi.

Patlamada 1 oğlunu kaybeden 2 oğlu da yaralanan Erdemci, ''Yakalanma haberini alınca sevinçten mi, üzüntüden mi bilmiyorum ağlamaya başladım. Hem sevinç hemde hüznü bir arada yaşadım. Bir nebzede olsa bombayı hazırlayanlardan birinin yakalanması sevindirdi.'' dedi.
Umarım tüm suçlular yakalanır diyen Erdemci, ''Haberi aldığım zaman evladıma gitmek istedim. Mezarını ziyaret ederek dualar ettim, her gittiğimde aynı acıları yaşıyorum. Umarım yakalanan ve bu saldırıları yapanlara idam cezası verilir. Devletimizden Allah razı olsun, 28 yaşında evladımı kaybetmek kolay değil, daha 6 aylık evladına doğmayı benim çocuğum.'' diye konuştu.
Diğer ailelerde kaybettikleri yakınlarının mezarlarına çiçek bırakarak, dualar etti.

A Haber Akalan Muhabir Hanlı Saldırı 

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