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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Reyhanlı'da araçta meydana gelen patlama (7) - HATAY

Reyhanlı'da araçta meydana gelen patlama (7) - HATAY

- Patlamada yaralanan bir kişinin İskenderun Devlet Hastanesi'ne getirilmesiGÜNCELLEME 2 - Hatay 'da otomobilde patlama - Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamada Suriyeli 3 kişinin bulunduğu otomobildeki 2 kişi öldü - Hatay Valiliği: - "Patlamada, araçta bulunan 3 Suriyeliden ikisi öldü, biri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir" - "Bütün birimlerimiz olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olup, meydana gelen olayda herhangi bir vatandaşımızda ve çevrede bir zarar meydana gelmemiştir"VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİHATAY (AA) - Hatay ’ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamada araçtaki 3 Suriyeliden 2’si yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 31 ML 278 plakalı otomobilde patlama meydana geldi.Geniş güvenlik önlemi alınan olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.Patlama sonucu araçtaki 3 Suriyeliden ikisi öldü, biri yaralandı.Yaralı, İskenderun Devlet Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı.Bomba imha timlerinin çalışma yaptığı bölgede, polis ekipleri de bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. - Otomobil parçası 7. kata fırladıYapılan incelemelerin ardından otomobilin enkazı kaldırıldı.Patlamanın etkisiyle otomobilin bazı parçalarının etrafa yayıldığı, tampon bölümünün ise 7 katlı bir binanın çatısına fırladığı görüldü.
- El yapımı patlayıcı şüphesi Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Reyhanlı ilçesinde saat 12.50 sıralarında seyir halindeki bir otomobilde patlama meydana geldiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Patlamada, araçta bulunan 3 Suriyeliden 2’si öldü, 1’i yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Araçta bulunan kişilerin tüm bağlantıları araştırılmaktadır. Bütün birimlerimiz olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olup, meydana gelen olayda herhangi bir vatandaşımızda ve çevrede bir zarar meydana gelmemiştir. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Hastane Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Yazılı Açıklama Polis Ekipleri 

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