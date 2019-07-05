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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Reyhanlı'da araçta meydana gelen patlama (4) - HATAY

Reyhanlı'da araçta meydana gelen patlama (4) - HATAY

- Reyhanlıda bir araçta meydana gelen patlamanın ardından çekilen cep telefonu görüntüleriGÜNCELLEME - Hatay 'da otomobilde patlama - Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamada Suriyeli 3 kişinin bulunduğu otomobildeki 2 kişi öldü - Hatay Valisi Rahmi Doğan: - "Araçtaki patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi, ilk tespitlere göre araçtaki 3 Suriyeliden 2’si hayatını kaybetti"GELİŞMELER EKLENDİHATAY (AA) - Hatay ’ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamada araçtaki 3 Suriyeliden 2’si yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki otomobilde patlama meydana geldi.Patlama sonucu araçtaki 3 Suriyeliden ikisi öldü, biri yaralandı.Geniş güvenlik önlemi alınan olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bomba imha timleri de bölgede çalışma başlattı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Araçtaki patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi. Araçtaki 3 Suriyeliden ikisi hayatını kaybetti. Diğer yaralı hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Hastane Muhabir Güvenlik Önlemi Cep Telefonu Hanlı 

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