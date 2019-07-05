Reyhanlı'da araçta meydana gelen patlama (3) - HATAY Haberi
- Reyhanlıda bir araçta meydana gelen patlamanın ardından ekiplerin önlem alması Hatay 'da otomobilde patlama - Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Hatay Valisi Rahmi Doğan: - "Araçtaki patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi, ilk tespitlere göre araçtaki iki kişi hayatını kaybetti"HATAY (AA) - Hatay ’ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan ilk bilgilere göre, Reyhanlı Kaymakamlığının yaklaşık 750 metre yakınında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bir otomobilde patlama meydana geldi.Patlama sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçtaki patlamanın neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini ifade ederek, ilk tespitlere göre araçtaki iki kişinin öldüğünü söyledi.
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