Resulayn şehidi Adana'da toprağa verildi

-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin uğurlanması

-Katılanlardan görüntüler

-şehit foto



( ADANA )- 22 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel, memleketi Adana’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı ADANA



- Suriye Resulayn bölgesinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı’nda PKK-PYD terör örgütünün taciz ateşi sonucu sonucu yaralanan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel, memleketi Adana’da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Resulayn'ın doğusundaki Ebu Raseyn köyünde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel’in naaşı önce baba evine ardından Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze namazı kılınacağı sırada şehidin kardeşi Eda, ağabeyinin tabutunun arkasında gözyaşı döktü. Yakınlarının yatıştırılmasının ardından cenaze namazı İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırıldı. Cenaze namazı sırasında baba Bülent Türkel'in de oğlunun tabutuna hüzünlü bakması yürekleri dağladı. Daha sonra şehit Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel’in cenazesi dualarla toprağa verildi.

Bu sırada şehit ağabeyinin üniformasını giyen Eda, gözyaşı döktü ve fenalaştı. Genç kıza sağlık ekipleri müdahale etti. Cenaze törenine askeri ve mülki erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlar ise şehidin tabutu geçerken fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel’in bekar olduğu öğrenildi. (UMT-



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