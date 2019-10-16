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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Resulayn'dan dumanlar yükselmeye devam ediyor

Resulayn'dan dumanlar yükselmeye devam ediyor

Yükselen dumanlardan görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Güvenli Bölge Çatışma Terör Örgütü 


- Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Resulayn'da dün gece ara verilen çatışmalar bu sabah saatlerinde yeniden başladı.
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğü ve gece sesliğin hakim olduğu Resulayn'da sabahın ilk ışıkları ile birlikte çatışmalar yeniden başladı.
Özellikle meskun mahalde yürütülen çatışmaların yanı sıra Türk topçu bataryaları ve obüs ve ÇNRA ile PKK/YPG hedefleri vuruluyor.
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