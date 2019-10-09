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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Resulayn’da Terör Mevzileri Vuruluyor

- Resulayn’da Terör Mevzileri Vuruluyor

çıkış görüntüleri

( RASULAYN ) - Resulayn’da terör mevzileri vuruluyor RASULAYN

Terör Örgütü 


- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’yla Resulayn ve çevresindeki terör örgütüne ait mevziler vuruluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusu için Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Resulayn ve çevresinde patlamalar yaşanırken terör örgütüne ait mevziler de vuruluyor. Terör örgütü YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda 4 patlama meydana geldi.
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