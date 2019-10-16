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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Resulayn’da terör hedefleri vuruluyor

- Resulayn’da terör hedefleri vuruluyor

Terör örgütlerine ait hedeflerin vurulması

Terör Örgütü 

-Detaylar
-SMO askerlerinin hazırlıkları

( RASULAYN ) RASULAYN

- Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn’daki terör örgütlerine ait hedefleri vuruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile TSK’nın desteklediği Suriye Milli Ordusu’nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu tarafından Rasulayn'daki PKK/YPG hedefleri vuruluyor. Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn’da terör örgütü PKK/YPG’ye ait terör mevzileri yoğun bir şekilde ateş altına alınıyor.
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