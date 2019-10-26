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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Resulayn’da SMO Askerleri Ortodoks Kilise’sinin Güvenliğini Sağlıyor Haberi

- Resulayn’da SMO Askerleri Ortodoks Kilise’sinin Güvenliğini Sağlıyor Haberi

smo askeri detay

( RESULAYN ) - Resulayn’da SMO askerleri Ortodoks Kilise’sinin güvenliğini sağlıyor RESULAYN

Terör Örgütü 


- Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Resulayn’daki Ortodoks Kiliseli’nin güvenliğini Suriye Milli Ordusu (SMO) sağlıyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Resulayn’da ibadet yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye Milli Ordusu (SMO) kiliseyi koruma ve temizleme çabalarını sürdürüyor. Kilise yetkilisiyle görüşen SMO askeri, bölgedeki tüm ibadet mekanlarının tümünün korunacağını belirterek “Bizim için bütün siviller eşit, farklı din, dil ve ırk sahibi olabilirler” ifadelerini kullandı.
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