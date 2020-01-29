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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Resulayn’da kamu binaları hizmet vermeye başladı

- Resulayn’da kamu binaları hizmet vermeye başladı

Resulayn’da kamu binaları hizmet vermeye başladı

Hastane Kullar Terör Örgütü 

-Resulayn'da yapılan çalışmalardan görüntüler
-Resulayn havadan görüntüleme
-Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ziyereti
-Resulayn çevre düzenlemesi çalışmaları
-Genel detay

( RESULAYN ) RESULAYN

- Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG işgalinden temizlenen Suriye’nin Resulayn kentinde yeniden kamu hizmeti verilmeye başlandı. Tüm kamu binaları ve şehir altyapısı terör örgütü tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale gelen ilçede, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu kamu binaları yeniden hizmet vermeye başladı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatları doğrultusunda, hastaneler ve okulları yeniden aktif hale getirmek için büyük bir çaba sarf eden ekipler, ilçedeki diğer kamu hizmetlerinin sunulmasına yönelik faaliyetlerine de hız verdi. Terör örgütünün baskısı nedeniyle ilçeyi terk etmek zorunda kalan ve Barış Pınarı Harekatı akabinde yeniden kendi topraklarına dönen halkın gıda, temizlik malzemesi ve diğer ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda temin edilirken, Türkiye’den sınırın karşı tarafında geçen kurumlar da buradaki kamu hizmetlerinin yeniden aktif hale gelmesi için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Tamamı Şanlıurfa’daki kamu kuruluşları ve belediyelerde görevli personellerin, yerel halkın da desteğiyle başlattığı çalışmalar sonucu, hastane ve okulların yanı sıra Resulayn Nüfus Müdürlüğü ve Resulayn Adliye binası da onarım ve tefrişat işlemleri tamamlanarak hizmete hazır hale geldi. Terör örgütü PKK/YPG tarafından sözde karargah olarak kullanılan ve ilçeyi terk ederken büyük bölümünü tahrip ettikleri Resulayn Kaymakamlık binası da onarılmaya başlandı. Dış cephesi ve tahrip olmuş kısımları Resulayn halkının da desteğiyle tamir edilen binanın içinde de çalışmalar devam ediyor.
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