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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Resulayn’da açılan hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı (2) Haberi

Resulayn’da açılan hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı (2) Haberi

- Rasulayn 'daki hastane binası - Hastane bahçesinde bekleyen Suriyeliler - Tedavi için hastaneye gelen Suriyeli çocuklar ve aileler - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'un açıklamasıRESULAYN - Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn’de açılan Hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı. (2)

Hastalık Hastane Çocuk Hastalıkları 

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