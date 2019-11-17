Resulayn’da açılan hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı (2) Haberi
- Rasulayn 'daki hastane binası - Hastane bahçesinde bekleyen Suriyeliler - Tedavi için hastaneye gelen Suriyeli çocuklar ve aileler - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'un açıklamasıRESULAYN - Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn’de açılan Hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı. (2)
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