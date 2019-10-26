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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Resulayn’a Askeri Takviye

- Resulayn’a Askeri Takviye

tsk araçlarının girişi

Trol 

-detay

( RESULAYN ) - Resulayn’a askeri takviye RESULAYN

- Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri sevk edildi. Resulayn’da kontrolün sağlanmasının ardından, TSK birlikleri bu sabah erken saatlerde intikale başladı.

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