- Resulayn’a Askeri Takviye

- Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri sevk edildi. Resulayn’da kontrolün sağlanmasının ardından, TSK birlikleri bu sabah erken saatlerde intikale başladı.
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