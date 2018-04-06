Restorasyonu tamamlanan Hacı Hüsrev Camii ibadete açıldı

-Başkan Demircan’la röportaj

-Kuran tilavetinden detay

-Genel detaylar



( İSTANBUL )- Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, ’’Bu cami bu mahallenin geleceğinin, güzelliğinin işaret fişeği olsun’’ İSTANBUL



- Restorasyonu tamamlanan Hacı Hüsrev Camii’nin açılışı İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

17'inci yüzyılda Hüsrev Paşa tarafından yapımı gerçekleştirilen Hacı Hüsrev Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Caminin açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, törende yaptığı konuşmada, birçok tarihi ve kültürel eserin restore edildiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemlerde bu çok daha artarak medeniyetimizin mirası, bizim kültür eserlerimiz daha da çok ortaya çıkacak" dedi.

Hacı Hüsrev Camiinde tamamlanan restorasyon çalışmalarının bölgedeki kentsel dönüşümün oluşturduğu güzelliğe dikkat çeken Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bu mahallede yanı başımızda güzel bir kentsel dönüşüm devam ediyor. Mahalleli kendi haklarının korunacağı, güzel evlerde yaşayacağı, güzel bir dönüşümü arzulayarak talep ediyor. Bu süreci şöyle sürdürüyoruz. Taksim Camimizin mimarına bu mahallemizin yeniden inşasında görevlendirdik. Planlarımızı ve projelerimizi hazırlıyoruz. Başbakanlığımıza başvurumuzu yaptık kentsel dönüşümü ilan etmesi ve desteğini vermesi için. Bu sene içerisinde inşallah Şişli sınırına kadar bütün Hacı Hüsrevi planlayacağız. Asansörlü ve otoparklı evlerin olacağı tarihi siluetine dikkat edeceğimiz çok güzel bir projeyi de yürütüyoruz. Bu cami bu mahallenin geleceğinin, güzelliğinin işaret fişeği olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Hacı Hüsrev Camii imam hatibinin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış kurdelesini İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı kesti. Açılış töreninin ardından katılımcılar ve vatandaşlar camiye girerek cuma namazını kıldı.

