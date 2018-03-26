Restorasyonu devam eden Rami Kışlası'nda kitap vadisi kurulacak Haberi

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( İSTANBUL )- İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Yılmaz, Rami Kışlası'na Kitap Vadisi kurulacağını açıkladı- 54. Kütüphaneciler Haftası Sempozyumu İstanbul’da Gerçekleştirildi İSTANBUL



- 54. Kütüphaneciler Haftası Konferansı İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konferansa katılan İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz restorasyonu devam eden Rami Kışlası'na bir kitap vadisi kuracaklarını müjdeledi. 54. Kütüphaneciler Haftası nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda bir konferans düzenlendi.

Konferansa İstanbul İl Kültür Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’ın yanında Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı.

Ayrıca bu seneki kütüphaneciler haftasının onur konuğu olarak Dr. Nevzat Kaya sempozyuma katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından kütüphaneciler haftası bağlamında yılın okurları ödülleri dağıtıldı. Ödüllerin ardından kütüphaneciliğe verdikleri destekler için belediye başkanlarına berat takdim edildi. İstanbul’da kütüphanecilik anlamında faaliyetler içerisinde olduklarını söyleyen İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ‘’ Kütüphaneler sadece araştırma yapılan değil, derste çalışılan, sohbette edilen, çayda içilen, her türlü etkinliğin yapıldığı yerlerdir. Bu noktaya doğru taşımak durumundayız. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul başta olmak üzere, zamanın ruhuna uygun yeni konseptler geliştirmeye çalışıyor. Artık kütüphanelerimiz mimarisinden, iç dokusuna, donanımına varıncaya kadar planlanıyor ve planlanacak. Çok basit iletişimle çok güzel neticeler elde edilebiliyor. Emin olun sırf Kültür Turizm Bakanlığı’ndan okuyucu sayısı ve üye sayısı 1 yıl içerisinde yüzde 100’e yakın arttı. Okuyucu sayımız 200 binden 1 milyon 200 bine üye sayımızda 40 binden 86 bine ulaştı" dedi.

İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, restorasyonu devam eden Ram Kışlası ile ilgili de konuşarak," Rami Kışlası Kültür Bakanlığımıza tahsis edilmiş durumda. Burası ile ilgili çok büyük bir faaliyet içerisindeyiz. Bir kütüphane yapacak değiliz. Burasını biz bakanlık olarak bir kitap vadisi şeklinde planlıyoruz. İçerisinde yaklaşık 7 milyon kitabında yer aldığı kütüphanenin yanında kitap sanatları, okuyucu salonlarına, araştırma salonlarından, sinema salonlarına, kültür merkezlerine varıncaya kadar kültür sanatla ilgili her alanda çok geniş boyutta faaliyet gösteren bir kitap vadisi İstanbul’da yaklaşık 2-2.5 yıl içerisinde hayata geçmiş olacak ‘’ diye konuştu.

Takdim sonrası katılımcılara müzik dinletisi de yapıldı.

