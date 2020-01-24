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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Restorasyon çalışmalarında sona gelinen Haydarpaşa Garı havadan görüntülendi İzle

Restorasyon çalışmalarında sona gelinen Haydarpaşa Garı havadan görüntülendi İzle

Haydarpaşa garı drone

( İSTANBUL - ÖZEL)- Haydarpaşa Garı depreme dayanıklı hale getirildi İSTANBUL

Restorasyon 2010 Yılı Deprem Yurt Dışı Yerli Üretim 


- İstanbul'un simgelerinden Haydarpaşa Garında 2016 yılında başlanan restorasyon çalışmalarında neredeyse sona gelindi. 2010 yılında çıkan yangın sonucu tahrip olan garın çatısı, aslına uygun şekilde restore edilerek güçlendiriliyor. Gar, çelik sistemler kullanılarak depreme dayanıklı hale getirilirken, yerli malzemenin yanı sıra yurt dışından getirilen malzemeler de restorasyonda kullanıldı. Restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan Haydarpaşa Garı havadan görüntülendi. Kadıköy'de bulunan 111 yıllık Haydarpaşa Garı, 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu çatısının hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girmişti. 2016 yılında başlanan restorasyon çalışmalarında artık sona yaklaşıldı. Garın çatısı aslına uygun şekilde restore ediliyor. Restorasyon çalışmaları garın temel, çevre, bodrum kat taşıyıcıları ve dış cephe bölümlerinde yürütülüyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında gar yenilenirken aynı zamanda güçlendiriliyor. Çalışmalarda kullanılan çelik sistemler aracılığıyla gar depreme dayanıklı hale getirildi.
Restorasyon çalışmalarında çeşitli yerli üretim malzemeler kullanıldı. Ayrıca garın çatı kısmında Avusturya’dan getirilen ahşap malzemeler ve kirişler de kullanıldı. Garda yürütülen restorasyon çalışmalarının 220 yılında bitirilmesi planlanıyor. Haydarpaşa Garı’nda devam eden restorasyon çalışmalarında gelinen som durum drone ile havadan görüntülendi. (AZ-CGK-
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