Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Restoranda yangın - ANTALYA

Restoranda yangın - ANTALYA

- Konyaaltı Caddesi'ndeki Kuğulu Park'taki yangın yeri - Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahale görüntüleri - Alevler içinde yanan işyerinden görüntüler - Görgü tanığı Atakan Yıldırım'ın röportajı Antalya 'da restoranda yangın - Muratpaşa ilçesinde restoranda çıkan yangın büyük çapta hasara neden olduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde restoran, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Konyaaltı Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta Hasan Yıldız'a ait restoranın ocak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredeki ağaçlara da sıçrayan alevler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.Yangın sırasında işletmede sadece çalışanların bulunduğu, yaralanan olmadığı belirtildi.Tüp patlaması sonucu çıktığı öne sürülen yangınla ilgili inceleme devam ediyor.Görgü tanığı Atakan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, marketten döndüğü sırada ocakbaşında avuç içi kadar ateş gördüğünü belirterek, "Kebap yaptıklarını zannettim. İki dakika geçmeden patlama oldu. Önce arka taraf, daha sonra ise komple iş yeri yandı." diye konuştu.

Market Muhabir Yangın Yeri Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Bursa'da korkutan büyük yangın!Bursa'da korkutan büyük yangın!
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı