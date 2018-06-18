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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Restoranda unuttuğu cep telefonu çalındı

Restoranda unuttuğu cep telefonu çalındı

Telefonunun çalındığını iddia eden kız siyah şallı

Genç Kız Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu 

-Genç kızın üstünü düzeltmesi ve gidişi detay
-Sarışın kadının gelişi ve telefonu çantasına atışı
-Kadının dükkandan ayrılışı
-Genç kızın mekana geri gelişi

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde genç kızın restoranda unuttuğu cep telefonu başka bir müşteri tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi’nde bir restoranda yaşandı. İddiaya göre, genç bir kızın restoranda masanın üzerinde unuttuğu cep telefonunu bir başka kadın müşteri çantasına atarak mekandan ayrıldı. Telefonunun yanında olmadığını fark eden genç kız, tekrar restorana dönerek kaybettiği telefonunu aramaya başladı.
Telefonunu bulamayan genç kız durumu hemen dükkan sahibine bildirdi. Güvenlik kameraları incelendiğinde genç kızın telefonunu masanın üzerinde unuttuğu ve arkasından gelen bir kadının telefonu çantasına atarak mekandan uzaklaştığı belirlendi. Genç kız, yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili polise şikayette bulundu. Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı. (BCT-CC-Y)
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