Restoranda gaz sızıntısı nedeniyle patlama - HATAY Haberi
- Güvenlik kamerası görüntüsü - Patlamanın meydana geldiği iş yeri önüne savrulan camlar - İş yerinden detay görüntüler Hatay 'da restoranda gaz sızıntısı nedeniyle patlama - İş yeri kapalı olduğu sırada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdıHATAY (AA) - Hatay 'da bir restoranda gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama hasara yol açtı.Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 750. Sokak'ta bulunan bir restoranda sabah saatlerinde patlama meydana geldi.Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yapılan ilk incelemede patlamaya mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu belirlendi.İş yerinin kapalı olduğu sırada meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Bu arada, patlama anı yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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