Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Restoranda gaz sızıntısı nedeniyle patlama - HATAY

Restoranda gaz sızıntısı nedeniyle patlama - HATAY

- Güvenlik kamerası görüntüsü - Patlamanın meydana geldiği iş yeri önüne savrulan camlar - İş yerinden detay görüntüler Hatay 'da restoranda gaz sızıntısı nedeniyle patlama - İş yeri kapalı olduğu sırada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdıHATAY (AA) - Hatay 'da bir restoranda gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama hasara yol açtı.Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 750. Sokak'ta bulunan bir restoranda sabah saatlerinde patlama meydana geldi.Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yapılan ilk incelemede patlamaya mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu belirlendi.İş yerinin kapalı olduğu sırada meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Bu arada, patlama anı yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Mutfak Tüpü Gaz Sızıntısı Kamera Güvenlik Kamerası Patlama Anı 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
İşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntülerİşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntüler
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı