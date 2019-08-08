Restoranda deprem paniği kamerada

- Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Restorana giren vatandaş ise yemeğini yemeden çıktı. Denizli’nin Baklan ilçesi merkezli saat 14.25'te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise yemeğini yemeden restorandan çıktı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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