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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Restoranda deprem paniği kamerada

Restoranda deprem paniği kamerada

Panik hali

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Deprem Kamera Deprem Paniği 


- Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Restorana giren vatandaş ise yemeğini yemeden çıktı. Denizli’nin Baklan ilçesi merkezli saat 14.25'te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise yemeğini yemeden restorandan çıktı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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