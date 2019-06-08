Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Restoran yanarken restoranın sahibi ile kardeşi kavgaya tutuştu

Restoran yanarken restoranın sahibi ile kardeşi kavgaya tutuştu

kavga

Çatı Katı Sağlık Ekibi Polis Merkezi Saldırı Yangına Müdahale 

-şahıslar
-yangın
-olay yeri
-itfaiye ambulans

( İSTANBUL )- Beykoz’da yangın çıkan restoranın sahibi ile kardeşi yangın esnasında kavga ettiler- Ailelerin dahil olduğu kavgada silah ve sopalar çekildi İSTANBUL

- Beykoz Alibahadır Köyü’nde iki katlı ahşap restoranda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi esnasında restoran sahibi ile husumetli olduğu kardeşi arasında kavga çıktı. Diğer akrabaların da olaya karışması ile ortalık savaş alanına döndü. Kavgaya karışan şahıslar silah ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Taraflar güçlükle ayırılırken yangın kontrol altına alındı. Olay Beykoz Alibahadır Köyü Riva Caddesi üzerinde saat 15:00 sıralarında gerçekleşti. İki katlı ahşap restorandın çatı katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında restoran sahibi ile husumetli olduğu kardeşi arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Diğer akrabaların da kavgaya dahil olması ile ortalık adeta savaş alanına döndü. Silahların bıçakların ve sopaların çekildiği kavgada taraflar birbirlerine saldırırken küfürler ve hakaretler de havada uçuştu. Polis ekipleri kavga eden şahısları güçlükle ayırabildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken birbirinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı