Resmi ve dini nikah bir arada

-müftünün gelişi

-Nikahın kıyılması ve imzaların atılması

-Müftünün konuşması

-Müftü, gelin ve damatla röp.

-İmam nikahının kıyılması



( ADIYAMAN )- Adıyaman Müftülüğü tarafından ilk resmi nikah kıyıldı ADIYAMAN



- Adıyaman Müftülü tarafından dini nikah ile ilk resmi nikah bir arada kıyıldı. Müftülüklere verilen nikah kıyma yetkisinin ardından Adıyaman’da ilk resmi nikah kıyıldı. Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından, Müftülük Salonunda kıyılan nikah töreninde Özal Turgut Demirelli ile Merve Kara dünya evine girdi. Müftü Mehmet Ali Öztürkçü, genç çiftlere ailenin önemine işaret ederek, anne ve babaya saygıyı vurguladı. Şahitler huzurunda imzaların atılmasının ardından Müftü Mehmet Ali Öztürkçü, evlilik cüzdanını geline takdim etti. Genç çiftlere Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı Ailem Seti, Kuran’ı Kerim ve İslam İlmihali hediye edildi. Mehmet Ali Öztürkçü’nün resmi nikahı kıymasının ardından Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi tarafından dini nikah kıyıldı. Mehmet Öztürkçü, ilk nikahı kıymanın heyecanını yaşadıklarını ve genç çiftleri evlilik konusunda uyardıklarını dile getirerek, “Kanun çıktıktan sonra ilk defa resmi nikah kıyıyoruz. Bunun devamında geleceğini düşünüyorum. Biz bu nikah kıyarken aynı zamanda İslam'a göre evliliğin önemi, karı koca arasındaki karşılıklı vazife, evliliğin devamı ile ilgili yapılması gerekenleri de onlara anlatıyoruz. Toplumda evliklerle ilgili bir sıkıntı var. Evleniliyorlar ancak kısa zaman sonra evlilikler sona eriyor. Bu toplumun büyük bir sıkıntısı. Bu sıkıntının sona ermesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

Genç çiftler ise ilk nikahın kendilerinin olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. Kıyılan nikahın ardından dualar edildi.

