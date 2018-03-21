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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Resmi plakalı araç ezdiği köpeği bırakıp kaçtı

Resmi plakalı araç ezdiği köpeği bırakıp kaçtı

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı

İlk Müdahale Sokak Köpeği Köpek Akalan Güvenlik Kamerası 

-Hayvan Bakım Evinden görüntü
-Yaralanan köpekten görüntü
-Yemek yemesi
-Detaylar

( KARABÜK - ÖZEL) KARABÜK

- Karabük’te resmi plakalı bir otomobil sürücüsü yol kenarında yürüyen köpeğe çarptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde Bayır Mahalle üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan resmi plakalı bir otomobil, kaldırımdan yola inen köpeğe çarptıktan sonra hız kesmeden yoluna devam etti. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada vicdansız sürücünün ardında bıraktığı yaralı köpeğe ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kaza sonrası resmi plakalı araç arkasına dahi bakmadan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi Hayvan bakım ekibi yaralı köpeği alarak barınağa götürdü. Burada gerekli tedavileri yapılan ve bakıma alınan sokak köpeğinin arka ayaklarında zedelenme olduğu ve hızla iyileşmeye başladığı belirtildi. Vatandaşlar vicdansız sürücünün yakalanarak cezalandırılmasını istiyor.
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