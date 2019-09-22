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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
- Resimleriyle dünyadaki kadınların sesi oldu Haberi

- Resimleriyle dünyadaki kadınların sesi oldu Haberi

resimlerden detaylar

Genç Kız Farkındalık Harekete Geç Resim Sergisi Kız Çocuklar 

-vatandaşların resimleri yakından incelemesi
-Hande Canlı'nın resimlerin hikayelerini anlatması
-Hande Canlı ile röp.

( BURSA ) BURSA

- Bursalı Ressam Hande Canlı, resmettiği tablolarla dünyadaki kadınlarının sesi oldu. Bursalı Ressam Hande Canlı, yaptığı resimlerle birçok toplumsal olayı gözler önüne serdi. İlk açtığı resim sergisiyle de dünyadaki kız çocuklarının ve kadınların çektiği sıkıntıları ele aldı. Craft Cafe Sergi Salonunda beğeniye sunduğu resimler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Hayatı boyunca eline aldığı kalemle hissiyatıyla resmettiğini belirten Canlı, “Bir kadın olarak Türkiye’de yaşarken hissettiklerimi resmettim. Geçmişi karşıma aldığım zaman bu ülke kadınlarının yaşadıklarını ele aldığımı gördüm. Sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de kadınların kayrılma durumu beni oldum olası rahatsız etti. Bir kadın olarak bununla ilgili bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Bu sergi de günümüzde hepimizin önüne gelen çocukların küçük yaşta gelin edilmelerinden, bir hiç uğruna canından olan kadınlara kadar birçok resmi bulunmaktadır. Bu sergiyle onları yaşatmak istedim. İnsanlar bunlarla ilgili birçok farkındalık oluşturmak için harekete geçti. Bende bu şekilde sesimi duyurmak istedim” dedi.
Her tablonun farklı bir hikayesinin olduğunu belirten Hande Canlı, “Çocuk çocuktur. Kadın Kadındır. Genç kız genç kızdır. Biz bunların ayrımını yapamıyoruz ne yazık ki. Kimi resimde ise omuzlarında battaniye esasında sırtındaki yük olarak algılanmalıdır. Hayatı boyunca omuzlarında taşıdığı yükü yürüdüğü yolda yalnız olduğunu göstermektedir. Kimi resimde ise kadınların ne kadar erkeksi ve kendini korumaya yönelik kadınlığını unutmalarına rağmen içerisinde çocukluğunu hissetmesidir” diye konuştu.
(AÇ-
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