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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Resimlerini çizdikleri hayallerindeki oyuncaklara kavuştular Haberi

Resimlerini çizdikleri hayallerindeki oyuncaklara kavuştular Haberi

okuldan görüntü

Farkındalık Karahisar Kardeş Okul Kullar Öğrenciler 

-öğrencilerden görüntü
-hediye paketlerini açmalarından görüntü
-fotoğraflar

( AFYON KARAHİSAR)- Şuhut’ta ''Hayalimdeki Oyuncak’’ projesi köy okullarındaki minik öğrencileri sevindirdi AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'daki köy okullarında eğitim öğrenim gören minik öğrenciler, resimlerini çizdikleri hayallerindeki oyuncaklara kavuştu. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksek Okulu tarafından gerçekleştirilen "Hayalimdeki Oyuncak" projesi kapsamında köy okullarında eğitim öğrenim gören minik öğrenciler resimlerini çizdikleri hayallerindeki oyuncaklar ile buluştu. Şuhut Meslek Yüksek Okulu tarafından gerçekleştirilen ''Hayalimdeki Oyuncak’’ projesi kapsamında Kılınçkaya, Arızlı ve Karacaören ilkokullarında eğitim gören minik öğrenciler hayallerindeki çizmiş oldukları oyuncaklarla buluştu. Proje, mini öğrencilerin hayallerindeki resimleri çizmesi ile başladı.
Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve Şuhut Meslek Yüksek Okulu eğitimcilerinin katılımları ile proje kapsamında seçilen okullar ziyaret edilerek minik öğrencilere oyuncak ve botlar hediye edildi. Oyuncak ve botlar karşısında oldukça sevinçli olan minik öğrenciler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Şuhut Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin kardeş okul öğrencileri ile bir araya gelmesi ve farkındalık oluşturması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, hediye veren öğrenci ve hediye alan öğrencilerin buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
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