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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Resim yaparken suda eriyen poşet icat etti - OSMANİYE

Resim yaparken suda eriyen poşet icat etti - OSMANİYE

- Öğrencinin suda eriyen poşet yapmasından detay görüntü - Öğrenci Orkun Atçı, okul müdürü Remzi Beyoğlu ve Fizik öğretmeni Özlem Adaş ile röportajResim yaparken suda eriyen poşet icat ettiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde evde resim yaparken şans eseri bulduğu teknikle suda atıldığında eriyebilen poşet icat eden 16 yaşındaki Orkun Atçı, icadıyla hem çevreye, hem ekonomiye olumlu katkı sağlamak istiyor.Kadirli Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Orkun Atçı, evde guaj boyayla resim yaparken şans eseri bulduğu icatla hem naylon poşetler nedeniyle yaşanan çevre kirliliğinin önüne geçmeyi, hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.Guaj boyayla boyadığı camı yanlışlıkla düşüren ancak kuruyan boyanın adeta naylon gibi sertleştiğini gören Atçı, sertleşen boyanın yağmurla birlikte eridiğini görünce suda eriyen poşet fikrini hayata geçirmeye karar verdi.Okul müdürü ve öğretmenleriyle hazırladıkları projeyi TÜBİTAK'a gönderen Atçı, gelecek cevaba göre fikrini daha da geliştirmek istiyor. - Proje şans eseri doğduAtçı, AA muhabirine, evde guaj boyayla yaptığı resmi odasında kurumaya bıraktığını, odasını temizlerken camın düşerek kırıldığını söyledi.

Kuruyan boyanın hiç bozulmadan kaldığını dile getiren Atçı, "Kuruyan boyayı dışarıdaki çöpe attım. Attıktan 1 gün sonra yağmur yağdı. Boyanın eridiğini gördüğümde aklıma suda eriyen bir poşet yapma fikri geldi." dedi.
İcadı olan poşetin çevre dostu olduğunu ve herhangi bir zararı olmadığını ileri süren Atçı, "Poşeti yaparken içine biraz gübre de ilave ediyorum. Bu sayede poşetin eritildiği su, bitkilerin sulanmasında kullanılabilecek. Kendim, poşetin eridiği suyu çiçeklere döktüğümde çiçeklerin daha canlı hale geldiğini gördüm. " diye konuştu.
Projesinin TÜBİTAK'a gönderildiğini ve ocak ayı içinde kabul edilip edilmeyeceğiyle ilgili kararın verileceğini kaydeden Atçı, "Eğer projem kabul edilirse gelecekte suda eriyen poşet üreten bir fabrika açmayı düşünüyorum. ifadesini kullandı.Fizik öğretmeni Özlem Adaş, naylon poşetlerin doğada 500 ila bin yıl arasında yok olduğunu kaydederek, "Bu projemizle doğa dostu poşetleri üretmek istiyoruz. TÜBİTAK'a başvurduk. İnşallah olumlu sonuç geldiğinde güzel işlere imza atacağız." dedi.
Okul müdürü Remzi Beyoğlu da projenin hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi"ne ve ülke ekonomisine destek olacağına inandıklarını belirterek, "TÜBİTAK'a başvurumuzu yaptık. Ocak ayı gibi sonuçlar belli olacak. Olumlu sonuç alırsak mayıs ayı gibi okulumuzda düzenleyeceğimiz TÜBİTAK sergisinde projemizi sergileyeceğiz. Bu projemizin ses getireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çevre Kirliliği Öğretmenler Öğretmen Okul Müdürü Naylon Poşet 

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