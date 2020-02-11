“Renklerin Sırrı” çini sergisi Üsküdar’da sanatseverlere kapılarını açtı

-Nevmekan sergi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Üsküdar'da Nevmekan Sahil sergi salonunda, 'Renklerin Sırrı' konulu çini sergisi düzenlenen törenle açıldı. Emel Basut Gemici tarafından hazırlanan 60 çini eserinin yer aldığı serginin açılışı Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen sergiye sanatsever Üsküdarlılar yoğun ilgi gösterdi. Çini sanatçısı Emel Basut Gemici tarafından hazırlanan ve 60 çini eserinin yer aldığı 'Renklerin Sırrı' sergisi düzenlenen törenle sanatseverlere kapılarını açtı. Nevmekan Sahil'de gerçekleşen sergi açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı İsa Doğan, ve çok sayıda Üsküdarlı sanatsever katıldı.

Renklerin Sırrı sergisinin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün güzel bir Nevmekan Sahil akşamındayız. Bu akşam Nev galeride çok güzel eserler sergileniyor. Bugün de 3 Marta kadar devam edecek olan çini sanatının ülkemizde en başarılı temsilcilerinden Emel Basut Gemici hanımefendinin sergisi Renklerin Sırrı sergimizin adı, gerçekten birbirinden değerli çok güzel eserler var. 60’ın üzerinde eser var. Çini sanatı tabii ki çok önemli çok güzel bir sanat, çini sanatını görünce kendimizi bizi görüyoruz. Çini sanatı biz demek, öyle düşünüyoruz. Her bir parça eser aslında tarihi bir vesikasıdır, bir belgedir. Hepsinin bir hikayesi vardır. Yapılan sanatta bir hikaye var, tarihi bir olay var ve çok kalıcı bir sanattır. Taşa, toprağa, havaya, suya ve ateşe atılan imzadır çini sanatı. sağ olsun Emel Hanım kendisi bu işe adamış adeta sanatıyla pişmiş bir sanatçı diyoruz. Bugün çok güzel bir katılım var. Sergimiz 3 Mart’a kadar devam ediyor. Herkesi buraya davet ediyoruz “ diye konuştu.

Düzenlenen sergi açılışında konuşan Çini sanatçısı Emel Basut Gemici, “ Üsküdar Belediyesinin düzenlemiş olduğu bu güzel mekanda açmış olduğumuz sergide çinilerimiz de atalarımızın başlatmış olduğu bir geleneği devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Burası boğaza yakınlığı denize yakınlığı dolayısıyla sergide kullandığımız çinilerde genellikle martıları, balıkları kullandık. İstanbul'un koşturmacası içerisinde renkleri unutmuş bizler durup biraz nefes almak, biraz hayat bulmak için bu tür sanat etkinliklerine katılmak veya yahut da denize bakmak ve kuşların sesini dinlemeyi hatırlatmak amaçlıyoruz. Sergimiz 3 Mart’a kadar devam edecek sergimizi ziyaret edebilirler bize imkanları sağlayan Üsküdar Belediyesine sonsuz teşekkürler.” diye konuştu.

Birbirinden güzel çini eserlerinin yer aldığı sergi sanatseverler tarafından beğeni toplarken sergi 3 Mart tarihine kadar Nevmekan Sahil'de gezilebilecek.



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