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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Rektörün kapatma kararı aldığı poliklinik yeniden açılacak - AYDIN

Rektörün kapatma kararı aldığı poliklinik yeniden açılacak - AYDIN

- Hastaneden detay görüntülerAYDIN (AA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hasta gibi davranarak yaptığı denetim sonrası kapatılmasına karar verdiği International Dent Care Diş Polikliniği'nin revize edilerek yeniden açılacağını bildirdi.Prof. Dr. Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada Diş Hekimliği Fakültesine bağlı polikliniğe, dişi ağrıyan bir hasta gibi başvuru yaptığını, kendisini tanımayan personelden "poliklinikte yaklaşık bir aydır doktor olmadığı, hizmet verilemediği ve başka hastaneye gitmesi gerektiği" yanıtını aldığını belirtti.
Denetimin ardından polikliniğin geçici süreyle kapatılmasına ve personelinin fakülte bünyesine çekilmesine karar verildiğini aktaran Aldemir, şunları kaydetti:"Geldiğim günden beri orayı büyüteç altına almıştım. Uzun süredir takip ediyordum. Performans olarak çok kötü bir durumda olduğunu fark etmiştim. Son olarak gittiğimdeki manzara da beni dehşete düşürdü. Bir yerde vatandaş mağdur ediliyorsa buna mutlaka müdahale ederim. Önemli olan kapatmak değil, kapatmak en kolayı. Önemli olan orayı onarabilmek. İlerleyen günlerde polikliniğin açılışını gerçekleştireceğiz. Orayı revize edip, uygun atamalar yapacağız. Daha efektif hale getireceğiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Bizim derdimiz kimseyi cezalandırmak değil."

Hastane Fakülte Bild Muhabir Forma 

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