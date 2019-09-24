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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Rektör Şahin, yabancı öğrencilerle türkü söyledi Haberi

Rektör Şahin, yabancı öğrencilerle türkü söyledi Haberi

Öğrencilerin türkü söylemesi

Bağımlılık Yabancı Öğrenciler Yabancı Öğrenci Öğrenciler Üniversite Öğrencisi 

-Öğrencilerin görüntüsü
-Rektör Şahin’in görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, bağımlılık konusunda gerçekleştirilen bir proje kapsamında ASÜ’ye gelen yabancı öğrencilerle birlikte türkü söyledi.

İspanya, Romanya, İtalya, Litvanya, Makedonya ve Türkiye’den, çoğunluğu üniversite öğrencisi olan proje ekibiyle Senato Salonu’nda bir araya gelen Rektör Şahin, gerçekleştirilen etkinliklerde ortak bir dil üzerine diyalog kurmanın önemine dikkat çekti. Müziğin, evrensel diline vurgu yapan Rektör Şahin, konuk öğrencilerin kendi kültürlerini yansıtan şarkılarına, Aşık Veysel’in “Kara Toprak” isimli türküsünü okuyarak eşlik etti. Toplantının bu bölümüne dair hazırlanan klip, sosyal medyada, Rektör Şahin’in, “Dillerimiz farklıydı, biz de ortak bir dille konuştuk: “Türküler” mesajı ile yayınlandı. (YC-AH-Y)
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