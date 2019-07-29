Rektör Kazım Uysal görevi devraldı Haberi

-Yeni Rektör Kazım Uysal'ın konuşması.

-Üniversiteden detay.



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde (DPÜ) devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Önceki gün atanan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Prof. Dr. Remzi Gören'den görevi törenle devraldı. Gerçekleştirilen törene fakülte dekanları, enstitü müdürleri, yüksekokul müdürleri katıldı.

Törende konuşma yapan Prof. Dr. Remzi Gören, yeni rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'a yeni görevinde başarılar diledi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, “Öncelikle hayalimizin de ötesinde şartları lehimize değiştirerek bizi buraya getiren Rabbimize hamt olsun. Beni bu makama layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir görev bilirim. Kendisine buradan şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte bizi destekleyen tüm Kütahyalılara, özellikle Milletvekillerimize, daha da özelinde değerli vekillerim Ceyda hanıma, Ahmet Beye, İshak beye teşekkür ediyorum. Remzi hocam belki Rektörlük dönemlerinin en zorunda görev yaptı. Çünkü malum FETÖ gibi bir belanın patlak verdiği o dönemde görev yaptı. Zor bir dönemdi. Bundan sonra daha iyi olacak. Çünkü bizim burada takipçilerimiz destek veren arkadaşlarımız var. Artık yokuşu çıktık, bundan sonra inişe doğru gideceğiz. Bu vesileyle şunu ifade etmek isterim. Zoru atlattık ama FETÖ ve terör örgütleriyle mücadele daha bitmedi. Bundan sonra da illegal örgütlerle mücadelemiz devam edecektir. Bu hususta şunları paylaşmak isterim. Bataklık olursa sivrisinek olur. Sivrisinekleri önlemenin yolu bataklığı kurutmak veya ıslah etmektir. Dolayısıyla bu illegal örgütlerin palazlanmasına, zemin oluşturmasına müsait ortam varsa bugün A, yarın B olur. Bunun önüne geçilmez. Bunun da en kestirme yolu bu dinin ne dünyevi, ne uhrevi hiçbir şeye alet edilmemesi" dedi.

"HOCAM YANLIŞ YAPIYORSUNUZ DEYİN" Adalet ve şeffaflıktan ödün vermeyeceklerini dile getiren Uysal, "Dine hizmet Allah içindir. Maalesef ülkemizde din çok suiistimal edildi, çok alet edildi. Bu ortamı kaldırmak lazım, nasıl kaldıracağız? Hür düşünen, insani değerlerle donatılmış, elinde ölçü olan, mihenk, tartı olan bireyler yetiştirmek. Herhalde bu görev özellikle üniversitelere düşüyor. Çünkü eğer insanların elinde doğruyu, yanlışı tartacak bir ölçü olmazsa, o zaman aklını birinin cebine koyar, gider, dağdan, yardan atlar o da arkasından atlar. Dolayısıyla ölçü nedir? Tartı nedir? Bütün dünyanın kabul ettiği insani değerlerdir. Nedir? Adalettir, doğruluktur, şeffaflıktır. Biliyorsunuz insani değerler; Özellikle bizim kültürümüzde adalete çok vurgu yapılır. Adalet üzerine olmayan hiçbir sistem devam etmez. Hiçbir millet devam etmez. Yükselmez, telakki etmez. Bu artık bir gerçek. Adaletle iş yapmak, biz ümitliyiz. Çünkü şu ortamı, şu kanalları hep açık tutacağız. Bunun sözünü veriyorum. İnsanız yanlış yapabiliriz, yanlış yaptığımız zaman, 'Hocam yanlış yapıyorsun' diyen bu kadar arkadaşlarım var. Diyemiyorsanız eksiklik sizdedir. Yani en yakınlarınız bir insan annesine, babasına, kardeşine, siyasette önde gidenlere, üniversitede rektöre, eğer yanlışını gördüğü halde, 'Yanlış yapıyorsun' diyemiyorsa orada sıkıntı var, orada hürriyet kısıtlanmış demektir" diye konuştu.

"BÜTÜN AKADEMİSYEN ARKADAŞLARIM DANIŞMANIMDIR" Rektör Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla bu kanalları açık tutunca ben o ilerlemenin, yükselmenin üniversitemizi dünya üniversiteleri içerisinde önemli bir yere getirmenin yolunun buradan geçtiğine inanıyorum. Eğer siz hürriyeti kısıtlar, insanların hür düşünmesini, size yanlışları söylemesinin yollarını kapatırsanız o zaman herkesin düşündüğü kendisinde kalır, hakikat ortaya çıkmaz. İnşallah birinci prensibimiz bu olacak. Yani herkesin katılımın sağlandığı, hür, herkesin düşüncelerini özgürce söyleyeceği bir ortam inşa etmek. Bundan sonrası zaten gelecektir. Hepiniz benim danışmanımsınız. Bütün öğrencilerimiz, bütün akademisyen arkadaşlarımız danışmanımdır. Bütün Kütahya’daki STK’lar insanımız danışmanlarımdır. Fikriniz var, projeniz var, bunları sunmak, bunların değerlendirilmesi için hep kanallar yollar açık olacaktır." Gören, 4 yıl boyunca birlikte çalıştığı tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek, rektörlük cübbesini Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'a giydirdi.

