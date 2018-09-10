Rektör Karabulut, görevine başladı - MALATYA

- Rektörlük devir teslim programından detaylar - Malatya Turgut Özal Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u konuşması - İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın konuşmasıRektör Karabulut, görevine başladı - Turgut Özal Ünversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, görevine başladı - Rektör Aysun Bay Karabulut: - "Öncelikli görevimiz FETÖ, PKK, PDY, DHKP - C başta olmak üzere hiç bir terör örgütünün ne öğrenciler arasında, ne akademik camia içinde, ne de idari kadrolarda üniversitemizde barınmasına ve yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz"MALATYA (AA) - Malatya Turgut Özal Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, görevine başladı. Turgut Özal Üniversitesi Senato Konferans Salonu'nda düzenlenen "Rektörlük Devir Teslim" töreninde konuşan Karabulut, üniversitelerin bilim üreten, gerçekleri arayan, üst düzey araştırmaların yapıldığı, üst düzey eğitimlerin verildiği kurumlar olduğunu belirtti. Üniversitenin 9 Mayıs'ta kurulduğunu hatırlatan Karabulut, öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek için öğretimde yenilikçi yaklaşımları ve öğrenci merkezli öğretimi temel alacaklarını ifade etti. Karabulut, ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Turgut Özal Üniversitesi içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte devletinin ve milletinin tarafında saf tutacaktır. Bizler duruşumuzla ve çalışmalarımızla milletimizin verdiği bu kurtuluş mücadelesine ortak olacağız. Üniversitemizi maddi manevi her alanda milli bilinci esas alan bir anlayışla yöneteceğiz. Her bir gencimiz, her bir akademisyenimiz bizim için çok değerlidir. Net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki öncelikli görevimiz FETÖ, PKK, PDY, DHKP - C başta olmak üzere hiç bir terör örgütünün ne öğrenciler arasında, ne akademik camia içinde, ne de idari kadrolarda üniversitemizde barınmasına ve yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz."Üniversitenin kuruluş aşamasında su ürünleri, ziraat fakülteleriyle meslek yüksek okullarının İnönü Üniversitesi tarafından kendilerine devredildiğini ifade eden Karabulut, mühendislik, doğa bilimleri, işletme ve yönetim, mimarlık ve tasarım fakültelerinin de üniversite bünyesine kazandırılacağını açıkladı. Üniversiteye kurucu rektör olarak atanan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise 11 bölümün kendilerinden ayrılarak yeni kuruma geçtiğini vurguladı.Konuşmaların ardından Rektör Kızılay, Rektör Karabulut'a cübbesini giydirerek görevini devretti.