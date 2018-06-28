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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Rektör Gür’den düşen eğitim uçağı ile ilgili açıklama İzle

Rektör Gür’den düşen eğitim uçağı ile ilgili açıklama İzle

rektör gür konuşması

Kırım Eğitim Uçağı Batın Rektör Uçak Pilotu 

-genel detaylar
-olay yeri arşiv görüntüler

( GAZİANTEP ) -- GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür:- “Düşen uçağın bakımları bir hafta önce yapıldı” GAZİANTEP

- Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ali Gür Eğitim uçağının Adıyaman’da düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rektör Gür, uçağın bakımlarının bir hafta önce yapıldığını söyledi.

Gaziantep’ten havalandıktan sonra Adıyaman’ın Besni ilçesine düşen Gaziantep Üniversitesi eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetmişti. Uçağın düşme sebebi araştırılırken Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rektör Gür, eğitim uçağının bakımlarının bir hafta önce yapıldığını belirtti.
Eğitim uçağının düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Gür, “Öncelikle hayatını kaybeden pilotumuz için ülkemizin başı sağ olsun. Uçağımızın bakım aynı zamanda alt yapı teçhizat olarak bir hafta önce tamamen yapılmıştı. Sivil havacılığa ait sertifikalı uçuşlar verdiğimiz için bir hafta önce Samsun’dan kırım ekipleri ve bakım ekipleri gelerek uçağın tamamen bakımlarını yapmışlardı.özellikle belirtmek isterim ki uçağımız ileri düzeyli bir uçak otomatik pilot çok güvenlidir. Pilot herhangi bir şekilde tereddüde düştüğü anda otomatik pilota dokunduğu anda Gaziantep havalimanına inmek üzere kodlanmıştır. Burada uçak pilotumuz otomatik pilota da dokunmamış. Kırım ekipleri şuanda bütün araştırmaları yapıyorlar. Savcılığımız gerekli adli takibatını yapıyor. Bizde idari olarak gerekenleri yapıyoruz. En kısa sürede raporlar çıkınca kamuoyunu bilgilendireceğiz” diye konuştu.
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