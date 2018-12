Rektör Çomaklı: “Engel hayatımızın bir parçasıdır”

-öğrencilerden detaylar

( ESKİŞEHİR )- Rektör Çomaklı engelli öğrencilerle bir araya geldi- Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı;- “Engelleri beraber aşarız”- "Burada 1 milyondan fazla meleğim var" ESKİŞEHİR



- Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrenciler ile bir araya gelerek akşam yemeği yedi. Üniversiteye kayıt yaptıran örgün ve açık öğretim sistemine kayıtlı öğrencilere hizmet veren Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi tarafından organize edilen programa Rektör Çomaklı’nın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Oktay Emir katıldı.

Engelli Öğrenciler Birimi hakkında bilgilerin verildiği programda Çomaklı öğrencilerle tek tek ilgilendi. Burada öğrencilere hitap eden Çomaklı’nın konuşması da işaret diline çevrilerek salondakilere aktarıldı. “Engelleri beraber aşarız” Öğrencileri her gördüğünde çok mutlu olduğunu kaydeden Rektör Çomaklı, “Ben de çocuklarımı sizin gibi nitelikli kişilere teslim edeceğim. Bu yüzden sizlerin de çok iyi imkanlarda eğitim almanız daha fazla önem arz ediyor. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz her şeyi size teslim edeceğiz. Sizin iyi olmanız gerekiyor. Engel denilen şey hayatın bir parçası, bizim için bir önemi yok. Her şekilde beraber aşarız. Çünkü sizlerle birlikte olunca biz geleceği daha parlak görüyoruz. Bizim için burası adeta güneş gibi geliyor. Melek dolu burası. Benim diğer çalıştığım üniversitelerde de öğrencilerim vardı. Şimdi burada sayı daha da arttı. Burada 1 milyondan fazla meleğim var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz bugünün bir önemi var o da geçtiğimiz yıl ne yaptık onu tartışıyoruz. Artık bir daha ki sene için bir şeyler yapacağız. Seneye yine bu tarihte toplanıp ne yaptığımızı burada göreceğiz. En azından birbirimizi hatırlamamıza vesile olur bu günler. Sizleri görünce de çok mutlu oldum. Hocalarımızın emeklerini boşa çıkarmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Çomaklı, ardından öğrencilerle özçekim yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Rektör Çomaklı, yemek sırasına girerek öğrencilerle birlikte yemek yedi.