Rektör Bağlı: “CHP’liler üniversiteye gelip nasıl rektör olduğumu görebilirler” Haberi

-REKTÖR BAĞLI'NIN AÇIKLAMASI



( NEVŞEHİR -ÖZEL) - “CHP’lilerin kendi kimliklerini söylediğim için bana teşekkür etmeleri lazım” NEVŞEHİR



- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, bir gazetede yayınlanan “Rektör siyasete girdi” haberine karşılık cevap verdi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, geçtiğimiz hafta sonunda bir gazetede yayınlanan “Rektör siyasete girdi ve Kılıçdaroğlu hakkında attığı skandal tweeti böyle sildi” haberinin ardından açıklama yaparak, "CHP’liler nasıl bir rektör olduğumu üniversitemize gelip görebilirler" dedi.

Rektör Bağlı, “Bir rektörün siyasete girmemesi diye bir şey söz konusu değildir. Siyasetten kastedilen şey ülke yönetimi ve ülkenin geleceği ile ilgiliyse takdir ederseniz ki bir akademik kuruluşun, bir üniversitenin ülkenin geleceği ile ilgili ülkenin siyasi işleyişiyle ilgili görüş beyan etmesi hatta siyasi aktörlerin yetiştiği kurumun başında olan bir kişinin bu manada bir görüş belirtmesi anormal bir durum değildir. Bir rektör olarak yönetim uygulamaları bakımından gerçekten bir partizanlık söz konusuysa bunun eleştirilmesi ve bana eleştiri olarak yönetilmesini haklı bulurum. Buna yönelik bir talep olursa da ben gerekenleri yapmak konusunda hiçbir tedirginlik yaşamam. Ama bir kişi olarak benim tamamen kendi siyasi kimliğimden soyunduğumu kendi dünya görüşümü bir kenara bıraktığımı söylersem bu sadece sahtekarlık olur doğru olmaz. Hiç kimsenin ve hiçbir bireyinde kendi kimliğini gizleyerek iş yaptığını söylemek mümkün değil. Yönetim bakımından eğer Cumhuriyet Halk Partililer nasıl bir rektör olduğumu düşünüyorlarsa burada gelip görebilirler” dedi.

“CHP’liler bana teşekkür etmesi lazım” Prof. Dr. Bağlı, CHP’lilerin gerçek kimliklerini söylediği için kendisine teşekkür etmeleri gerektiğini söyleyerek, "Seçim zamanı dindar gözükmek CHP’ye fayda getirmez" dedi.

Bağlı, “Bir diğer konu ise Türkiye’nin uzun bir süredir siyasi arenasında özellikle kimin hangi vasfı dolayısıyla oy aldığı hareketiyle bir manipülasyon yapmak gibi çabasında olduğuna şahit oluyoruz. Seçim zamanlarında anormal şartlarda gündelik hayatlarında daha seküler bir dünya görüşüne sahip olan insanlar dindar görünmeye çalışıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Ne siyasi partilere ne siyasi aktörlere ne de ülke siyasetine fayda sağlayacak bir durum değildir. Benim kastım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değildi. Ama onların öyle anlamalarına da biraz şaşırdım. Üstüne alınmışlar. Tekrar ediyorum siyasi arenanın kızıştığı zamanlarda gündelik hayatlarında ve normal hayatlarında bildiğimiz siyasi duruşu belli bir ideolojisi belli bir yaklaşımı olan insanların kendilerini farklı bir şekilde göstermeleri sağlıklı bir yaklaşım değildir. Hem kendilerine hem partilerine hem de ülke siyasetine bir faydası olmaz. CHP seküler bir dünya görüşüne sahiptir. Bu anlamda sekülerliği, laikliği savunan bir yaklaşıma sahiptir. Ama seçim zamanlarında daha dindar görülmeye çalışması CHP’ye bir fayda getirmez. Ülke siyasetine de fayda getirmez. Aslında bu benim söylediklerimden bana teşekkür etmeleri gerekirdi. Ben onlara esas kimliklerini izah etmelerini kendi açık kimlikleriyle siyaset yapmalarını salık verdim. Ben bunu herkes için yaparım” diye konuştu.



