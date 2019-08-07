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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Rektör Bağ'dan finalist öğrencilere tam destek

Rektör Bağ'dan finalist öğrencilere tam destek

Ziyaretten detaylar

Yarış Pons Laboratuvar Borat Öğrenciler 

-Öğrencilerin roketin maketinin öğrenciler tarafından anlatılması
-Öğrencilerin projeyi anlatması

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

- 17-22 Eylül tarihlerinde sona erecek olan Teknofest 2019 Yarışmasında finalist olarak yarışacak Hazar takımına ziyaret gerçekleştiren Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ öğrencilerin projelerine her zaman en büyük desteği vereceğini belirtti.
Rektör Bağ ve beraberindeki üniversite yönetim kurulu üyeleri Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde finale kalmayı başaran Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Hazar Takımı’nın yürüttüğü çalışmaları yakından görmek için takım üyelerini çalışma laboratuvarında ziyaret etti. Üç bin metre yüksekliğe dört kilo yük taşıyacak roket projesi ile Teknofest 2019 yarışmasında finale kalan Hazar Takımı 36 takım arasında 18. sırada yer alma başarısını gösterdi. Rektör Bağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yıl Teknofest 2019’a üniversitemizden toplam 5 takım başvuru yaptı. Bunlardan 4 takımımız İstanbul’da gerçekleşecek olan finallere yükseldi. Bu yılki projelere Pamukkale Teknoket Yönetici Anonim Şirketi sponsor oldu. Öğrencilerimizden projeleri için gelen taleplerin tamamını karşıladık. PAÜ Yönetim olarak bundan sonra da öğrencilerin projelerine destek vermeye devam edeceğiz”. diye konuştu.
“Amacımız uzaya kendi üretimimiz olan roketleri yollayabilmek” Hazar Takımı Kaptanı Mehmet Serhat Duras, ‘Hiera 3000’ adını verdikleri proje hakkında “Hiera 3000, üç bin metre irtifaya 4 kilogramlık faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir. Uçuşu sağlanan roket, yere sağlıklı bir iniş gerçekleştirecek ve tekrar montajlanıp uçuşa hazır hale getirilecek. Amacımız zamanı geldiğinde kendi üretmiş olduğumuz uyduları kendi üretmiş olduğumuz roketlerle uzaya çıkarmaktır. Projemizin gelişmesinde ve bu seviyeye gelmesinde her anlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bağ Hocamıza, Pamukkale Teknokent çalışanlarına ve aynı zamanda bölüm hocalarımıza tüm Hazar Takımı üyelerimiz adına çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. (MA-GC)
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