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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Rektör Aydın Durmuş, şehit yakınlarıyla buluştu - BATMAN

Rektör Aydın Durmuş, şehit yakınlarıyla buluştu - BATMAN

- Rektör Aydın Durmuş, şehit yakınlarıyla buluştu - Şehit yakınları ile gazi ve yakınlarının gelişi - Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş'un konuşması - Kuran - ı Kerim tilavetiRektör Aydın Durmuş, şehit yakınlarıyla buluştuBATMAN (AA) - Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit yakınları ile kahvaltıda bir araya gelen Durmuş, kadının sadece bir günde hatırlanmaması gerektiğini söyledi.

"8 Mart işin bahanesi, kadınlarımız başımızın tacıdır, her gün bizim için kadınlar günüdür." ifadelerini kullanan Durmuş, şunları kaydetti:"Şehitler bu toprakları vatan kılmak için savaştılar, canlarını ortaya koydular. Şehit yakınlarımıza sabır diliyorum. Gerçekten çok zor bir şey ama onların başı daima dik olsun. Çünkü bu vatan için en sevdikleri varlıklarını kaybettiler. En sevdikleri varlıkları bu vatanın bağrında yatıyor."

Şehit Şehit Yakınları Kadınlar Günü 

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