Rektör Aydın, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - KASTAMONU
Rektör Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - KASTAMONU - Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın oylamasından detay - Aydın'ın konuşmasıRektör Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıKASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan Aydın, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.Aydın, haber kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk bayrağı Afrin'de", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğraflarına oy verdi.Prof. Dr. Aydın, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel ama neticede her kategoride bir tanesine oy verdik. Anadolu Ajansımızı ve fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.