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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Rektör Ağırakça’dan yalanlama

Rektör Ağırakça’dan yalanlama

ARŞİV

Sosyal Medya Yazılı Açıklama Genel Başkan Muhalefet Irak 

-Rektör açıklama

( MARDİN )-Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça: “30 yıllık evveliyata dayanan bir ansiklopedide yer alan bazı maddelere ait bilgiler kırpılarak gündeme getirildi” -“Bunların kamuoyuna ahlaksızca sunulması vicdani sorumluluktan uzak kalmaktadır” MARDİN

- Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, sosyal medya ve bazı haber sitelerinde hakkında çıkan iddialara ilişkin, “30 yıllık evveliyata dayanan bir ansiklopedide yer alan bazı maddelere ait bilgiler kırpılarak gündeme getirilmiştir. Adeta cımbızlanarak kamuoyuna ahlaksızca sunulması vicdani sorumluluktan fersah fersah uzak kalmaktadır” açıklamasında bulundu. MAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, hakkında bazı haber siteleri ve sosyal medyada çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ağırakça, “Son günlerde şahsımla ilgili basın ve sosyal medyada çıkan gerçek dışı, karalama amaçlı, suçlayıcı, kurgusal haber ve yorumları büyük bir şaşkınlık ve ibret ile izliyorum. 28 Şubat zihniyetinin refleksleriyle yaklaşım gösterenlerin her halükarda mahcup ve mağlup olmaları kaçınılmazdır. Buna rağmen, özellikle siyasal iktidara talip bir ana muhalefet partisi mensubu milletvekilleri ve genel başkanlarının araştırma ve inceleme zahmetinde bulunmadan bu saptırmaların maşalığına soyunmalarını hayretler içinde müşahede etmekteyim” dedi.
Yazısında, 30 yıllık evveliyata dayanan bir ansiklopedide yer alan bazı maddelere ait bilgilerin kırpılarak gündeme getirildiğini anlatan Ağırakça, “Adeta cımbızlanarak kamuoyuna ahlaksızca sunulması vicdani sorumluluktan fersah fersah uzak kalmaktadır. Yüzlerce yazar tarafından kaleme alınmış ve binlerce maddeden oluşan bu yayında ‘Çamur at izi kalsın’ yaklaşımından hareketle aslı astarı olmayan çirkin savlarla şahsıma isnat edilerek servis edilen demokrasi, kadın ve sarığa dair bilgilerin hiçbirisi bana ait değildir. Basın etik ilkelerini çiğneyerek kirli odaklara kalemşörlük yapan şahısların iyi niyetten uzak kalemleriyle yazdıkları bu asılsız iftiraları bilerek sosyal medyada dolaşıma koyup sahiplenmeleri vicdan ve ahlâk açığının aleni bir göstergesidir. Akademik temellendirmeden tamamen uzak bir üslupla şahsımı hedefleyerek, yıllar önce yayınlanmış bir ansiklopedide yer alan ve kesinlikle bana ait olmayan bilgileri manipülatif çerçeveye oturtarak yıllardır ulaşamadıkları iktidar hırslarını kara çalarak beslemeye çalışanları şiddetle kınıyor ve vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum” diye konuştu.

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