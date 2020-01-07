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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Reklam panosundan başına parça düşen şahıs hayatını kaybetti

Reklam panosundan başına parça düşen şahıs hayatını kaybetti

Reklam panosundan görüntü

Hastane 

-Vinçle sabitlemesinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Şişli’de reklam panosundan parçalar yere düşmesin diye vinçler sabitlendi İSTANBUL

- Şişli’de kaldırımda yürüdüğü esnada başına reklam panosundan parça düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Reklam panosunun devrilmemesi için iki vinçle sabitlendiği görüldü.
Olay, dün saat 19.00’da Şişli ilçesi Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'na yürüyen Hasan Aydın isimli kişinin başına reklam panosundan parça düştü. Reklam panosunun düşmesinden dolayı başından ağır yaralanan Hasan Aydın, ambulans yardımıyla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Hasan Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Daha sonra inşaat önünde bulunan reklam panosunun devrilmemesi için iki adet vinçle sabitlendiği görüldü.

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