Reklam camiasının acı kaybı

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Annesini ziyaretten dönerken otomobil çarptı, genç kadın hayatını kaybetti İSTANBUL



- Annesini ziyaret ettikten sonra geri dönen genç reklamcı Aysun Tümok, Arnavutköy sahilinde otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Aysun Tümok, Şakirin Camiinde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Anne Emel Tümok, kendisini son kez gördükten sonra hayatını kaybeden kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Arnavutköy’de geçtiğimiz Pazar günü annesini ziyaret ettikten sonra geri dönen Aysun Tümok, sahilde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Reklamcılık sektöründe çalışan Tümok, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tümok için Üsküdar’daki Şakirin Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Tümok’un annesi Emel Tümok, kardeşi Aykut Tümok ile iş arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anne Emel Tümok, kendisini son kez gördükten sonra hayatını kaybeden kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Aysun Tümok, cenazede dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından cenaze toprağa verilmek üzere cenaze aracına koyuldu.



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