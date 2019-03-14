'Rejimden sadece özgürlük istedik, kurşunla karşılık verdi' (2) - İDLİB
"Rejimden sadece özgürlük istedik, kurşunla karşılık verdi" (2) - İDLİB - Deralı Hüseyin Musalli ile röportajİDLİB (AA) - EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı gösterileri başlatan Deralı gençlerden Muhammed el - Abbud, taleplerinin yalnızca özgürlük olduğunu ancak rejim güçlerinin ateş açarak karşılık verdiğini söyledi.
Dera'da 15 Mart 2011'de Beşşar Esed rejimini protesto etmek için sokağa çıkarak, halk ayaklanmasını başlatan gençlerin çoğu şimdi İdlib 'de yaşıyor. - "Dera'daki ablukayı kaçak yollarla aştık"Deralı Hüseyin Musalli de Dera'nın doğusundaki Şeyh Miskin kasabasındaki ilk göstericilerden biri olduğunu ifade ederek, unutamadığı bir anısını şöyle paylaştı:"Şeyh Miskin’den Dera’ya doğru yürüyorduk. Karşımıza bir rejim komutanı çıktı ve bizi vurmayacaklarını söyledi ancak biraz yürüdükten sonra üzerimize ateş açma emrini o verdi. O an rejim gözümüzden düşmüştü." diye konuştu. Musalli, rejimin protestoların ilk günlerinde Dera'yı kuşattığını belirterek, "Kente ekmek ve gıda ürünlerinin girişi yasaklandı. Dera'dan 15 kilometre uzaklıktaki Şeyh Miskin'de yaşıyordum. Dera merkezdeki akrabalarımıza ekmek ulaştırmak için kolları sıvadık. Köylülerden para topladık. Kentteki ablukayı kaçak yollarla aştık. Ekmek, süt, ilaç yoktu. Hastaneleri kapattılar. Hastaneye gidenleri tutukluyorlardı. Çok zor dönemler geçirdik." ifadelerini kullandı."Gösterilere ilk katıldığımda içimdeki korkuyu yenmek için kalbimi söküp yerine taş koydum." diyen Musalli, "Rejim, silahsız, barışçıl göstericilere ateş açtı. Rejim gerek Dera gerekse (Hafız Esed'in 1982'de büyük katliam yaptığı) Humus’ta Müslümanlara düşmandı." değerlendirmesini yaptı.
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