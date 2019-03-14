'Rejimden sadece özgürlük istedik, kurşunla karşılık verdi' (1) - İDLİB
"Rejimden sadece özgürlük istedik, kurşunla karşılık verdi" (1) - İDLİB - İdlib 'teki Kefer Lusin çadır kampından detaylar - Deralı Hüseyin Musalli çadır kampında yaşamından detaylar - Deralı Hüseyin Musalli ayağını tedavi etmesi - Deralı gençlerden Muhammed el - Abbud ile röportajİDLİB (AA) - EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı gösterileri başlatan Deralı gençlerden Muhammed el - Abbud, taleplerinin yalnızca özgürlük olduğunu ancak rejim güçlerinin ateş açarak karşılık verdiğini söyledi.
Dera'da 15 Mart 2011'de Beşşar Esed rejimini protesto etmek için sokağa çıkarak, halk ayaklanmasını başlatan gençlerin çoğu şimdi İdlib 'de yaşıyor.Rejimin, Dera'yı Temmuz 2018'de yoğun saldırılar neticesinde ele geçirmesi üzerine İdlib 'e göç etmek zorunda kalan gençlerden Muhammed el - Abbud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Protestolarla korku ve sessizlik duvarını yıktık. Rejimin gerçek yüzünü ortaya çıkardık. Rejimden sadece özgürlük istedik ama o bize kurşunla karşılık verdi." dedi. Halk ayaklanmasının ilk günlerinin hafızasından silinmediğini söyleyen Abbud, "İnşallah sığındığımız İdlib 'den devrimimize devam edeceğiz. Allah'ın izniyle rejimi ortadan kaldıracağız. 10 yıl geçse de vazgeçmeyeceğiz. Suriye devrimi kalbimizde yerini koruyacak." diye konuştu. Abbud, "Suriye'nin bütün illerinden insanlar İdlib 'de barınıyor. Dolayısıyla İdlib Suriye'dir. Kalplerinde devrim atanlar buradalar. İnşallah devrimimiz buradan yeniden yayılacak." ifadelerini kullandı.Son günlerde Dera'nın bazı noktalarında yapılan rejim karşıtı gösterilere değinen Abbud, bunlardan mutluluk duyduklarını söyledi.
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